Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri bir otomobilde 110 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Güvenlik güçleri yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve kaçak içki satışına yönelik denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa düzenledikleri denetimde Deveci Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.

Gümrük kaçağı 110 şişe içki bulunan araçtaki M.K, B.K, B.Ç. ve C.K. gözaltına alındı.