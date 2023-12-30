Adilcevaz’da 24 hafız için hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Adilcevaz İlçe Müftülüğü tarafından Hatuniye Yatılı Hafızlık Kız Kur'an kursundan mezun olan 24 hafız için `Hafızlık İcazet” merasimi düzenlendi.



Düzenlenen programda konuşan İlçe Müftüsü Erkan Karaca, "Hafız olmak, Hazret-i Peygamber'in övgüsüne, sevgisine mazhar olmak demektir. Hafız olmak, yaşayan Kur'an olmak, Allah'ın kelamını gönüllerde taşımak, hayatı Kur'anla kucaklamak demektir. İnanıyorum ki hafızlık yolculuğunu tamamlayan evlatlarımız ehl-i Kur'an olma yolunda ilerleyecekler ve nice güzel hizmetlere vesile olacaklardır. Bu vesileyle hafızlarımızı, ailelerini ve onları yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyorum. Hatuniye Hafızlık Kız Kur'an kursumuza verdikleri destekten dolayı devletimize ve hayır sahiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kur'an kıraati, sinevizyon gösterisi, ilahiler, şiir ve konuşmalarla devam eden programın sonunda hafızlara taç giydirilip hafızlık belgeleri takdim edildi. Adilcevaz'da ilk defa yapılan hafızlık icazet merasimine protokol ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.