Van'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı

Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş, Zulme ve Soykırıma Dur Demek İçin" yazılı pankartla Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada sağlık çalışanları adına açıklama yapan doktor Yakup Aslan, hekimler ve sağlık çalışanları olarak "Soykırım, İşgal ve Terör"e karşı yürüyüşlerini yedinci haftada da sürdürdüklerini belirtti.

Gazze'de ambargo ve katliamların devam ettiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Biz, ilk günkü öfke ve acı ile sözün tükendiği yerde, sessiz yürüyüşümüzle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Doktorlar ve sağlık çalışanları, kan görmeye, yaralı görmeye, aralıksız çalışmaya, uykusuz kalmaya, saatlerce ayakta kalmaya, ailesini günlerce görmemeye alışıktır. Ancak önüne gelen yaralıya yardım eli uzatamamaya hiç alışık değildir."

Yürüyüşe katılanlar, açıklamanın ardından dağıldı.