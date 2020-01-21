Adana'da bir araya gelerek Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifini kuran 7 kadın, el ürünlerini satmakta zorlanan hemcinslerinin pazar arayışına çare oluyor.

Adana İl İstihdam Kurulu Üyesi Zeynep Kırılmış, katıldığı bir toplantıda, çalışma yaşındaki kadınların yüzde 70'inin evde oturduğu yönündeki araştırmadan haberdar olunca harekete geçti.

Çalışan hemcinsleriyle bir araya gelerek "Kadınlar için bir şey yapmamız lazım" fikriyle yola çıkan Kırılmış, bu kapsamda kooperatif kurulmasına öncülük etti.

Kooperatif aracılığıyla, kadınların evlerinde yaptığı sabundan muma, seramikten çantaya kadar sayısız el işi ürünü, "Bu üründe bir kadının hikayesi var" sloganıyla "Bi Kadın" markasıyla sanal marketler başta olmak üzere alışveriş merkezinde satışa sunulmaya başlandı.

Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Kırılmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 yıldır iş hayatında olduğunu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldığını söyledi.

Kırılmış, kimi mühendis, kimi profesör, kimi avukat ve halkla ilişkiler uzmanı yedi kişiyle yola çıkıp evde ya da atölyede üretim yapan bin 600 kadınla birebir görüştüklerini anlattı.

Kooperatif aracılığıyla kadınların evlerinde yaptıkları el işi ürünleri satışa sunduklarını belirten Kırılmış, halen Adana'da bir alışveriş merkezinin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendilerine satış yeri tahsis ettiğini anlattı.

Kooperatiflerinin kırsaldaki kadınlara da ulaştığını ve onların yaptığı ürünleri de aldığını aktaran Kırılmış, şöyle devam etti:

"Şu an 55 kadının ürünü mağazamızda mevcut. Bin 600 kadınla da daha iyi ne yapabilirizin çabası içerisindeyiz. Çünkü hepsi üretmek için çok heyecanlı, böyle bir kooperatifin varlığı onlara güç veriyor. Birlikte onlarla yürümek için çıktık yola, inşallah çok daha fazla kadına ulaşırız. Bi Kadın markası bundan sonra yurt dışına da satışlar yapacak, mağaza zincirleriyle görüşmelerimiz sürüyor, Katar'a da numuneler gönderdik. Bunları ticarete döküp kadınlara umut oluruz."

Mühendis de var, ev hanımı da

Bilgisayar mühendisi Ezgi Özkaya, işten kalan zamanlarında hobi olarak makrome yapmaya başladığını, bir yıl önce de kooperatifle yollarının kesiştiğini söyledi.

Kadınların daha fazla güçlenip birlik olması için kooperatifte çalışmalara başladığını dile getiren Özkaya, bu birlikteliğin içerisinde yer almanın, kendisine ayrı bir keyif verdiğini ifade etti.

Kentte 18 yıldan bu yana el işi ürünler atölyesi bulunan Neslihan Ateşok, kooperatif sayesinde başka kadınlara da ulaştıklarını, onlara adeta köprü olduklarını belirtti.

Özel bir firmadan 15 yıl önce istifa ederek hobi olarak başladığı seramikte usta öğretici durumuna gelen ve evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Emel Yavuz da kooperatif sayesinde hem pazara açıldığını hem de kurslar vermeye başladığını dile getirdi.

Hobisinin mesleği haline geldiğini vurgulayan Yavuz, "Hedefimiz dünyaya açılıp markamızı tanıtmak." dedi.

Ev hanımı İlknur Yonga ise kooperatife tedarikçi olarak seramik ürettiğini, bu sayede ürünlerinin elinde kalmadığını ve satışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA