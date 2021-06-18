Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksek Okulu bahçesine konan leyleğin bacağından yaralanmış olduğunu gören okul personeli durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Pozantı Şefliğine haber verdi.
Yaralı leyleği teslim alan yetkililer, tedavisinin yapılması için Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götürdü.
Tedavisinin ardından leyleğin doğaya salınacağı bildirildi.
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