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Güncel
AA 04.11.2024 14:28

Adana'da yangının sıçradığı evdeki 4 kişi dumandan etkilendi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evin bitişiğindeki ikamette dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da yangının sıçradığı evdeki 4 kişi dumandan etkilendi

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde Kara P'ye ait üç katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin tamamına yayılan alevler bir süre sonra bitişikteki üç katlı müstakil ikamete de sıçradı.

Yangının sıçradığı evde 1'i bebek 4 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İki evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıktığı evin büyük bölümünde hasar oluşurken, garajdaki bir otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

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