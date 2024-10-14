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Güncel
AA 14.10.2024 11:09

Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Denizli Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddiasıyla 17 Ağustos'ta tutuklanan M.Ş. için savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, otomobilde bekleyen sanığın, yanına gelen kişilere sentetik uyuşturucu verirken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, operasyonda uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 615 lira, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

Sanığın uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı ifade edilen iddianamede, M.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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