Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, adreslerde 137 bin 929 uyuşturucu hap, 130 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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