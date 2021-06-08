Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 21:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir kişi yakalandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu ticareti yapan İ.E.'yi düzenlendiği operasyonda gözaltına aldı.
Yapılan operasyonda, 842 gram gelen sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 135 gram gelen esrar maddesi, 10 adet GERICA 300 mg ibareli hap, 435 TL para , 1 adet ruhsatsız tabanca ve 45 adet fişek ele geçirildi.
Etiketler: Adana Narkotik Uyuşturucu
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