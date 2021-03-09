Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 156 zanlıdan 28'i tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-7 Mart'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 156 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilo 965 gram sentetik uyuşturucu, 69 bin 356 uyuşturucu hap, 50 kilo 378 gram esrar, 21 gram eroin, 3 gram kokain ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 156 zanlıdan 28'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 128'i serbest bırakıldı.
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