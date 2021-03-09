Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Gazi Mehmet Kasımoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı binanın zemin katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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