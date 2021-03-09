Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 10 gün hapis cezası bulunan E.A., tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.D., ailenin korunması tedbirini ihlal suçundan 3 gün hapis cezası bulunan M.G., askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası bulunan Y.A., nafaka hükümlülüklerine uymayan 3 ay hapis cezası bulunan H.Y., Acıgöl’de borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan H.T., Avanos’ta kasten adam öldürme suçundan aranan M.T., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan A.R.S., Gülşehir’de korku ve panik oluşturucu madde kullanmak suçundan aranan S.C., Ürgüp’te basit yaralama suçundan aranan S.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 20 şüphelinden 11’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.