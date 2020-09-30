İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, dün akşam caddeler ve bulvarlarda uygulama yaptı.

Ekipler, şüpheli bulunarak durdurulan 409 araçta yaptığı incelemede 22 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 kişiye ehliyetsiz araç sürmekten ve 60 sürücüye de çeşitli trafik ihlallerinden ceza yazdı.