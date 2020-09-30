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Adana'da trafik uygulamasında 90 sürücüye ceza yazıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da trafik uygulamasında, 22 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 kişiye ehliyetsiz araç sürmekten ve 60 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, dün akşam caddeler ve bulvarlarda uygulama yaptı.
Ekipler, şüpheli bulunarak durdurulan 409 araçta yaptığı incelemede 22 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 kişiye ehliyetsiz araç sürmekten ve 60 sürücüye de çeşitli trafik ihlallerinden ceza yazdı.
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Adana'da trafik uygulamasında 90 sürücüye ceza yazıldı
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