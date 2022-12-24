Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Adana Kozan'da otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.Ş. yönetimindeki araç, Tavşantepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu N.E. idaresinde yol kenarına park halindeki otomobile çarptı.
Kazada, sürücü N.E.'nin yanındaki yolcu H.Ş. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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