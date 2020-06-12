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Adana'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Adana, Eskimantaş Mahallesi'nde, Şadiye Gebenli (55) yönetimindeki 01 RS 974 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile Ezgi (26) ve Atilla Güngör Gebenli (6), çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
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