Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan 3 bin 75 litre etil alkol, 1282 kit, 2 alkolmetre, 100 yoğunluk ölçer ve gümrük kaçağı 63 kilo 900 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Polis olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına alırken, firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.