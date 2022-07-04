Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty ]
Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 319 şişe sahte içki ile kaçak 3 bin 637 paket cinsel içerikli ürün ve 34 cep telefonu ele geçirildi.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Sahte Alkol Sahte İçki Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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