Adana'da alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde cep telefonu aksesuarı satışı yapan mağazaya giden kişi, döviz bozdurma bahanesiyle görüştüğü esnafı sahte 650 dolar vererek dolandırdı. Aldığı banknotları bozdurmak için gittiği kuyumcuda paraların sahte olduğunu öğrenen esnaf durumu polise bildirdi.

Bu arada, merkez Çukurova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda görevli bir personel de sahte 200 dolarla dolandırıldığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine yaptıkları araştırmayla iki kişiyi dolandıran zanlının Mehmet E. olduğunu belirledi.

Ekipler, zanlıyı kiraladığı otomobilde başkası adına düzenlenmiş ehliyetle yakaladı.

Araçta sahte 3 bin 100 dolar da ele geçiren ekipler, otomobildeki N.E'yi de gözaltına aldı.

N.E, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Mehmet E. ise adliyeye sevk edildi.

Tıbbi maskeyle yüzünü gizleyen Mehmet E, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiği sırada iki kez düşme tehlikesi geçirdi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet E, tutuklandı.

Akaryakıt istasyonu görevlisinin Mehmet E'nin verdiği dolarları incelemesi de iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.