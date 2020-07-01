Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da polis tarım işçilerine maske dağıttı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, tarım işçilerine maske dağıttı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir sebze bahçesinde çalışan işçilerle bir araya geldi.
Ekipler, hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı hakkında bilgilendirdikleri işçilere, 150 maske dağıttı.
Tarım işçilerine maske dağıtım ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtildi.
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