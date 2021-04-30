Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis, sulama kanallarındaki boğulma vakalarına karşı vatandaşı bilgilendirdi
[fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma tehlikesine karşı vatandaşa uyarılarda bulundu.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, önceki yıllarda yaz mevsiminde sulama kanallarında görülen boğulma vakalarının yeniden yaşanmaması için çalışma başlattı.
Ekipler, tehlikeye dikkat çekmek amacıyla kanal çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.
Ziyaret sonunda vatandaşlara uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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