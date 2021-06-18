Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis, kadınlara KAEDES'i tanıttı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri, kadınlara, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 13-14 Haziran'da tanıtım etkinliği düzenledi.
Ekipler, 1247 kişiye ulaşıp uygulamayı tanıttığı etkinlikte aile içi ve kadına yönelik şiddet sorununun çözümü konusunda KADES'in önemini anlattı.
Ayrıca, etkinlikte vatandaşlara uygulamanın kullanımı sayesinde bir çok şiddet vakasının da önüne geçildiği aktarıldı.
Etiketler: Polis KADES Emniyet Genel Müdürlüğü Adana
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