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Güncel
AA 04.10.2023 10:51

Adana'da otomobilin bagajına gizledikleri uyuşturucu ile yakalanan 4 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin bagajına sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında, 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da otomobilin bagajına gizledikleri uyuşturucu ile yakalanan 4 sanığa dava

Emek Mahallesi Barış Bulvarı'nda otomobilin bagajına sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan ve 7 Ekim 2022'de tutuklanan A.T, M.A. ve V.A. ile adli kontrol tedbiri uygulanan E.T. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, A.T. idaresindeki içerisinde M.A, V.A. ve E.T'nin bulunduğu otomobilin Emek Mahallesi Barış Bulvarı'nda durdurulduğu, aracın bagajındaki valize gizlenmiş vaziyette 3 pakette 3 kilo 608 gram uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları ve üst aramalarında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanıklar A.T, M.A. ve V.A. ile E.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına 13. Ağır Ceza Mahkemesince ilerleyen günlerde başlanacak.

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