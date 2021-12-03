Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarı'nda bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Fatihan Çırak'ın, adını vermediği bir şüpheli tarafından bacağından bıçaklandığını belirledi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çırak, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın zanlısını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.