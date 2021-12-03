Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpsultan’da ticari taksinin çarptığı inek telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Eyüpsultan’da, ticari taksinin çarptığı inek telef oldu.
Hüseyin Savaş Uzun idaresindeki 34 TFT 55 plakalı ticari taksi, Eyüpsultan Hasdal-İstanbul Havalimanı bağlantı yolu Odayeri Sapağı’nda bir ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan inek telef oldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle ağır hasar alan ticari taksi, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, telef olan ineği de belediye ekipleri kaldırdı.
Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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