Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle ilçeye kazandırılacak tesisin zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu yanındaki alanda yükselecek tesis, Gençlik Merkezi, 1000 kişilik spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzuyla bölge halkına hizmet verecek.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçeyi güzelleştirmek ve geliştirmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Soykan, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür etti.

Akyazı Spor Kompleksi'nin ilçeye sportif, sosyal ve kültürel anlamda büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Soykan, "Akyazılı hemşehrilerimize yakışır spor kompleksi inşa edilecek. Aynı zamanda ilçemizin yeni şampiyon sporcuları da burada yetişecek. Büyük önem verdiğimiz bu projenin temeli, yarın saat 14.00'te Akyazı Atatürk Spor Salonu yanındaki inşaat alanımızda gerçekleştirilecek. Tüm hemşehrilerimizi temel atma törenine davet ediyorum." ifadelerini kullandı.