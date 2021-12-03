Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu.
Serik ilçesi Çatallar Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 81 yaşındaki H.K'nin kayıp olduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve vatandaşlarca arazide arama yapıldı.
Çalışmalar sonucunda H.K, evinden 4 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesinde bulundu.
Sağlık durumu iyi olan kadın ailesine teslim edildi.
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