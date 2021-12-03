Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca ekim ayında icra edilen faaliyetlerde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 131 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Yakalananlardan 25'inin sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda 5 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 975 mermi, 2 av tüfeği, çok sayıda fişek ve tabanca parçası, 10,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve gerekli işlemlerin yapıldığı vurgulanarak, halkın huzur ve güveni için çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.