Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars, Ağrı ve Ardahan'da 11, Erzurum'da 9, Tunceli'de 3, Erzincan'da 0 derece ölçüldü. Iğdır'da ise gece hava sıcaklığı 2 derece olarak kayıt altına alındı.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Tunceli'de 8, Ağrı'da 4, Erzincan'da 3, Erzurum ve Kars'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 derece olması öngörülüyor.