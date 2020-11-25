Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesinde bulunan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Atölyedeki yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle hasar oluşan mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.