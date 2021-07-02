Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 03:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, mısır ve ayçiçeği tarlalarında 981 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Hamam Mahallesi Tılan mevkisindeki mısır ve ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
İki tarlada 981 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, O.Ç. ve B.D'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Hint Keneviri Adana
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