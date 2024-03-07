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Güncel
AA 07.03.2024 09:42

Adana'da mera ıslah çalışmaları sürüyor

Adana'da meralar, gübreleme ve tohumlama çalışmalarıyla otlatma sezonuna hazırlanıyor.

Adana'da mera ıslah çalışmaları sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mera ıslah çalışmaları Ceyhan ilçesi Camuzağılı Mahallesi'nde devam etti.

Ekipler, meraların otlatma sezonunda hazır olması için gübreleme ve tohumlama işlemi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, serbest otlatma sezonunun nisanda başlayacağını bildirdi.

Kökçüoğlu, meraların ücretsiz yem sağladığını belirterek, "İlimizde geçen yıl 46 bin 500 hektar mera varlığının önemli bölümünde ıslah çalışması yaptık. Bu yıl da gübreleme, tohumlama ve otlatma planı gibi çalışmaları devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

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