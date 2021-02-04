İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki 6 market ve 3 otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkların gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların Ramazan A. ve Yılmaz A. olduğunu belirledi. İki şüphelinin çaldıkları ürünlerin bazılarını ise Ş.B'ye sattığı tespit edildi.

Polis, yaptığı çalışmayla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin, adres ve araçlarında çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan A. ve Yılmaz A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.