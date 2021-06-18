Koronavirüs servisleri bir bir kapanıyor

Koronavirüs servisleri bir bir kapanıyor

Mobilyacılar 2022 yılı sonuna kadar ek 100 bin kişilik istihdam sağlamayı hedefliyor

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde açık olduğu bildirilen kent merkezindeki barda denetim yaptı.

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