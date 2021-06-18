Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kısıtlamada açık olan bardaki 39 kişiye Covid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan barda bulunan 39 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 182 bin lira ceza verildi.
ADANA (AA) -
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde açık olduğu bildirilen kent merkezindeki barda denetim yaptı.
Polis ekipleri, bardaki 39 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 182 bin lira ceza uyguladı.
İş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: Adana
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