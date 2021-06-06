Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahmuratlı Mahallesi'nde 6 ve 7 yaşlarında iki çocuk, evlerinin yakınında bulunan ormanlık arazide oynadıkları sırada kayboldu.

Ailelerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Köpeklerin de kullanıldığı arama çalışması sonucu 7 yaşındaki Y.B. evine 2 kilometre mesafede ormanlık alanda kısa süre içinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaybolan 6 yaşındaki Ö.C.A'yı aramaya devam eden ekipler, çocuğu kaybolduktan 12 saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında buldu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayati tehlikesinin olmadığı, soğuktan etkilendiği tespit edilen Ö.C.A, ailesine teslim edildi.