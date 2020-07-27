Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu tespit ettikleri merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 2 bin 281 cinsel uyarıcı ürün, 2 bin 400 tütün sarma kağıdı ve 2 bin 904 kozmetik ürün ele geçirdi.
Kaçakçılıkla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
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