Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki bir iş yerine, sahte ve kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada, 133 şişe kaçak içki, 50 litre sahte içki, 50 litre etil alkol ve 150 boş şişe ele geçirildi.

Polis, iş yerindeki M.N.K. ve P.K'yı gözaltına aldı.