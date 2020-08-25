İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesindeki iki evde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1260 litre sahte rakı ile gümrük kaçağı 120 litre etil alkol ele geçirdi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı, sahte içkileri ise imha etti.