Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da fidanlar toprakla buluştu
[AA arşiv]
Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde fidan dikim töreni yapıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kozan Meslek Yüksekokulu ve Kozan Orman İşletmesi Müdürlüğü işbirliğiyle fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.
Ağaçlandırmanın önemine vurgu yapılan etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler, hazırlanan alanda toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.
Etkinliğe Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Çukurova Üniversitesi Kozan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Demirci Orel, Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Saygıcak, ilçe protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Etiketler: Adana
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