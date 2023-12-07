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Güncel
AA 07.12.2023 14:09

Adana'da FETÖ şüphelisi yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.A.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve bunu örgüt üyelerine yüklediği tespit edilen şüphelinin, mahrem yapılanmada görev aldığı ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarına para yatırdığı belirlendi.

Ekipler, operasyonla veteriner hekimlikten ihraç edildiği öğrenilen zanlıyı Sarıçam ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

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