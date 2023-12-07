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Güncel
AA 07.12.2023 14:07

Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık oda mezar bulundu.

Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu

Perre Antik Kenti'nde 2001'de başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında, Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Bu yıl nisanda 76 işçiyle başlayan kazı çalışmalarında ise oda mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgedeki kazıların devam ettiğini söyledi.

Oda mezar hakkında bilgi veren Alkan, "Bu yılki kazılarda, girişinde kapı taşı bulunan 17 bireye ait oda mezarı bulduk. Bu mezarın birinin üzerinde ise Sabbion, Maxiadas isminde erkek ve kadın adları tespit ettik. Bu da Khamosorion tipindeki ilk yazıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Milattan sonra 2. yüzyıl ve günümüzden 1800 yıl öncesine dayanmaktadır" dedi.

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