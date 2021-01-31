Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da engelli Erkut polislerin ekip arkadaşı oldu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, 35 yaşındaki spastik engelli Erkut İncirci, çok sevdiği polislerin ekip aracıyla tur atmanın mutluluğunu yaşadı.
Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde oturan Hatice İncirci, İl Emniyet Müdürlüğüne, 35 yaşındaki engelli oğlu Erkut'un polisleri çok sevdiğini belirten bir yazı gönderdi.
Bu duruma kayıtsız kalmayan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, harekete geçti.
İncirci ailesinin evine giden polis ekipleri, Erkut'la sohbet edip ona çeşitli hediyeler verdi.
Daha sonra ekipler, tekerlekli sandalyedeki Erkut'u polis aracına bindirerek tur attırdı.
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