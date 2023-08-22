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Güncel
AA 22.08.2023 21:48

Adana'da engelli çocuklar yamaç paraşütü yaptı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde engelli çocuklar için yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Adana'da engelli çocuklar yamaç paraşütü yaptı

Yüreğir Belediyesince, engellilerin hayatın her alanında var olması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Menekşe Mahallesi'nde pilotlar eşliğinde ilk uçuşlarını yapan çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yamaç paraşütüyle uçmanın engel tanımadığını söyledi.

Adana'da engelli çocuklar yamaç paraşütü yaptı

Adanalıları etkinliğe davet eden Kocaispir, "Engel zihinlerimizde aşmamız gereken bir konu. Günün sonunda, fiziksel engeller bizim hayatın güzelliklerinden faydalanmamızı engellememeli" diye konuştu.

Yamaç paraşütü yapan yürüme engelli Eymen Dereköylü, havadan izlediği manzarayı çok sevdiğini belirtti.

Ailesiyle etkinliğe katılan çocuklardan Turgay Işıkbol da güzel bir deneyim yaşadığını dile getirdi.

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