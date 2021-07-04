Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 05:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ehliyetsiz sürücü engelli aracına çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Muhammet Y. yönetimindeki otomobil, Mavi Bulvarı üzerinde Mine Çelikbaş'ın kullandığı üç tekerlekli akülü araca çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Kazada akülü aracı kullanan Çelikbaş ile yanında bulunan bedensel engelli oğlu Mediva Süner yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Muhammet Y. ise polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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