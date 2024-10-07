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Güncel
AA 07.10.2024 10:48

Adana'da durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da narkotik ekiplerinin otoyolda durdurduğu tırın yedek lastiğinde 25 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Adana'da durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen bir tırı takibe aldı.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin, aracın dorsesindeki yedek lastiğe tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, lastiğin içine gizlenmiş 25 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bunun üzerine aracın sürücüsü Abdulkerim A, gözaltına alındı.

İfadesinde, yedek lastikte ele geçirilen uyuşturucudan haberinin olmadığını öne süren Abdulkerim A, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Adana Narkotik Uyuşturucu
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