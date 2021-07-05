Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da alınan bilgiye göre, Fırat Kargün idaresindeki 34 RK 3293 plakalı otomobil, Demirtaş Mahallesi'nde dereye devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki Abdurrezzak Kargün, Selçuk Kargün ve Mahsun Kılınç yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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