Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa çevre yolu-Karacabey kavşakları 34-40. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle çalışma programına göre otoyolun önce İzmir, daha sonra İstanbul istikametlerinde trafik işaretlemesi yapılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ardahan-Şavşat yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım, Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 50-55. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 50-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-59. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Köprüköy-Hınıs yolunun 13-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon-Rize yolunun 31, 48 ile 55. kilometrelerindeki Çavuşlu, Solaklı ve İyidere köprülerinde derz bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.