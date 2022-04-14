Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 04:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir evde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Adana’da bir sitenin 14’üncü katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yanan dairenin üst katında yaşayan koah hastası bir kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen koah hastası hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir sitenin 14’üncü katındaki dairede yangın çıktı. Site sakinleri alevlerin yükseldiğini görerek durumu itfaiyeye haber verdi.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirdi.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında dairede çıkan yangın tamamen söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangında başka bir direde oturan koah hastası Ahmet Sayman dumandan etkilendi.
Ekiplerce apartmandan çıkarılan Sayman hastaneye kaldırıldı.
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