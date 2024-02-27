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Güncel
AA 27.02.2024 10:50

Adana'da 2'si kadın 5 kişi tarafından darbedilen ve bıçaklanan genç öldü

Adana'da otoparkta 2'si kadın 5 şüpheli tarafından darbedilen ve bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi.

Adana'da 2'si kadın 5 kişi tarafından darbedilen ve bıçaklanan genç öldü

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında Selam Ş., kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Selam Ş., 2'si kadın 5 kişi tarafından darbedildi. Kadınlardan biri, Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra 5 zanlı olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Selam Ş. ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı.

2'si kadın 5 kişinin Selam Ş.'nin yanına gelmesi, bir süre konuştuktan sonra gruptakilerce Şenci'nin darbedilip bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Selam Ş.'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darbettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü.

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