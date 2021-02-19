Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cabbar Sefa T’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekip, yaptığı araştırmayla firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden polis, hükümlüyü yakaladı.
Cabbar Sefa T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Sıradaki Haber
Sivas'ta kar nedeniyle 109 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz