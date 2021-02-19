İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı sebebiyle 109 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

İl genelinde soğuk hava da etkili oluyor Kentte bazı evlerin yağmur suyu giderleri dondu, balkonların demir korkulukları ve çatılarda buz sarkıtları oluştu.